城山ホテル、スイートを高級化へ 鹿児島
(2020/01/03 06:30)
城山ホテル鹿児島（鹿児島市、東清三郎社長）は１月から３年間で、客室を中心に大幅な改装を計画している。現在最大１２６平方メートルのスイートルームは２００平方メートルに拡大、１泊料金（税別サービス料込み）も３０万円から１００万円へと高級化する。フィットネスジムなど国内外の富裕層を呼び込む環境を整える。２０２２年に市交通局跡地に開業予定のシェラトン鹿児島ホテルに対抗する狙いもある。
１０階の２００平方メートル「ＳＨＩＲＯＹＡＭＡスイート」の完成イメージ
改装は耐震補強工事と並行し２０年に東棟、２１年に西棟、２２年に中央棟と、３期に分けて実施する。２００平方メートルの「ＳＨＩＲＯＹＡＭＡスイート」を含む第１期は今年８月までで、１０月の鹿児島国体に間に合わせる。
５階「温泉付きジャパニーズモダンスイート」の完成イメージ
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