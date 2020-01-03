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新燃岳、警戒レベル２に上げ

(2020/01/03 00:41)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２日午後１０時４０分、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。火口直下で火山性地震が増加し、小規模な噴火が発生する恐れがあるため。昨年１２月２０日にレベル１に引き下げていた。
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