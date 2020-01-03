縁起物踊りにぎやか　指宿・宮ノ前唐人踊り

(2020/01/03 20:10)

青空の下、宮之前唐人踊りを奉納する保存会メンバー＝指宿市西方の光明寺

指宿市西方の宮之前地区で１日、江戸時代から伝わる琉球由来の「宮ノ前唐人踊り」が奉納された。縁起のよい踊りとして地元で継承されており、住民や帰省客が見守った。地区の保存会が盆と元旦の年２回披露する。島津家の指宿別邸に滞在した琉球の人々が踊る様子を、地元民が見よう見まねで覚えたのが始まりとされる。