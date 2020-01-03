縁起物踊りにぎやか 指宿・宮ノ前唐人踊り
(2020/01/03 20:10)
指宿市西方の宮之前地区で１日、江戸時代から伝わる琉球由来の「宮ノ前唐人踊り」が奉納された。縁起のよい踊りとして地元で継承されており、住民や帰省客が見守った。
青空の下、宮之前唐人踊りを奉納する保存会メンバー＝指宿市西方の光明寺
地区の保存会が盆と元旦の年２回披露する。島津家の指宿別邸に滞在した琉球の人々が踊る様子を、地元民が見よう見まねで覚えたのが始まりとされる。
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