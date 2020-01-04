鹿児島ロケット２号機、年内打ち上げ目指し開発進む

(2020/01/04 06:30)

鹿児島ロケット２号機の製作に挑む大学院生ら＝鹿児島市の鹿児島大学

鹿児島大学や第一工業大学、県内企業などでつくる「鹿児島ハイブリッドロケット研究会」が、小型ロケット「鹿児島ロケット」２号機の開発を進めている。昨年９月の初号機は失速。原因となった燃料の供給システムやエンジンを改良し、２０２０年内の打ち上げを目指す。２号機も推進剤に液体酸素と固体燃料を使う「ハイブリッドロケット」。初号機（全長２．６メートル、重さ２１キロ）とほぼ同じ大きさになる見込みで、目標到達高度は５００メートル。