TOP鹿児島のニュース スポーツ サッカー 全国高校サッカー

神村８強入り　帝京長岡に１―０　全日本高校女子サッカー

(2020/01/04 12:48)
南日本新聞ニュース
　第２８回全日本高校女子サッカー選手権第２日は４日、兵庫県三木市で２回戦があった。神村学園（九州第１代表）は、帝京長岡（新潟、北信越第２代表）に１－０で競り勝ち、昨年初戦で敗れた雪辱を果たした。
　５日は休養日。第３日は６日、神村は三木総合防災公園で準々決勝を戦う。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ