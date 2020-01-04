おれんじ鉄道の川内川橋りょう一部架け替え　住民ら１５０人工事見学

(2020/01/04 20:00)

橋桁の一部を架け替える肥薩おれんじ鉄道川内川橋りょう工事＝薩摩川内市大小路町

川内川河川事務所と肥薩おれんじ鉄道は１、２の両日、河川拡幅に伴う、川内川橋りょう（薩摩川内市）一部架け替えを行った。工事関係者によると、大規模なトラス構造の橋桁を移動させて継ぎ足す全国的にも珍しい工事。１日は現場近くに見学所を設け、約１５０人が見守った。全長２４５．７メートルのうち、河川拡幅される大小路側の３５メートルを、７５メートルの新しい橋桁に取り換えて延長した。高さ約９メートル、重さ約３００トンの綱トラス橋を採用し、強度を高めた。