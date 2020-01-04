徳之島伝統の闘牛大会、１トンの巨体攻防に住民ら熱狂　

(2020/01/04 22:00)

徳之島一の闘牛の座を懸けて闘う牛＝伊仙町徳之島なくさみ館

徳之島伝統の闘牛大会が１～４日、伊仙町の徳之島なくさみ館であり、島民や帰省客でにぎわった。４日間で計３７番付あり、１トン近い牛同士が砂煙を上げて激突する様子に、会場からは声援や歓声が巻き起こった。