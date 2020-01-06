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神村、４強入り　全国高校女子サッカー

(2020/01/06 12:13)
南日本新聞ニュース
　サッカーの第２８回全日本高校女子選手権第３日は６日、兵庫県の三木総合防災公園で準々決勝があった。九州第１代表の神村学園は、関西第２代表の大商学園（大阪）に３－１で勝利し、４強入りを決めた。
　準決勝は７日、ノエビアスタジアム神戸である。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

特集「全国高校サッカー選手権」

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