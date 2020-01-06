ベトナム人実習生、民族衣装で成人式参加 大崎
(2020/01/06 20:00)
大崎町中央公民館で５日成人式があり、町内在住のベトナム人技能実習生１０人が初めて参加した。民族衣装のアオザイに身を包み、清楚（せいそ）な雰囲気を演出。終了後は日本人の参加者と記念撮影も行い、「楽しかった」と笑顔を見せていた。
成人式に臨むベトナム人の技能実習生＝大崎町中央公民館
全員がジャパンファームの実習生。今年は新成人対象者１４８人中、外国籍の割合が２８人（昨年１０月現在）と２割に上っていたため、町がベトナム人実習生が多数いる同社に参加を打診。「日本文化に触れるいい機会。協力したい」との申し出があり実現した。
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