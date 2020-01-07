炬火リレー、３コースの日程決まる かごしま国体・障スポ
(2020/01/07 11:00)
鹿児島県は６日、１０月の鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会鹿児島大会の炬火（きょか）リレーのルートと日程を発表した。薩摩、大隅、離島の３コースに分かれ、８月１１～２９日に４３市町村すべてを回る。
薩摩コースは指宿市をスタートし薩摩川内市、さつま町などを通って２７日から３日間鹿児島市をリレー。大隅コースは伊佐市から姶良市、南大隅町などを経て２６、２７日に鹿屋市を走ってゴール。離島コースは与論町から北上し、２９日に西之表市でリレーを終える。
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