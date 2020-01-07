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神村が決勝進出　全国高校女子サッカー

(2020/01/07 13:00)
南日本新聞ニュース
　サッカーの第２８回全日本高校女子選手権第４日は７日、神戸市のノエビアスタジアム神戸で準決勝があり、九州第１代表の神村学園は、関西第３代表の大阪学芸に１－０で競り勝ち、決勝進出を決めた。
　決勝は１２日、同会場である。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

特集「全国高校サッカー選手権」

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