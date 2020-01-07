緑や青鮮やか１３９点、フォト農美展開幕　鹿児島市立美術館

(2020/01/07 20:00)

農村風景などを切り取った作品に見入る来場者＝鹿児島市立美術館

第２８回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）が７日、鹿児島市立美術館で始まった。農業を支える人々の苦労や、植物の緑や空の青が鮮やかな風景を写した作品が、来場者の心を癒やす。自由、課題（テーマ・作物のいのち）の２部門に寄せられた１４２９点から入選以上の１３９点を展示。畑で働く海外実習生の愛らしい笑顔を写し、最高賞の県知事賞を受けた別府和代さん（５２）＝鹿屋市＝の作品をはじめ、沼に腰まで使ってレンコンを収穫する姿や、子どもを背負って作業に臨む女性など、農業の裏側に迫った作品が目を引く。