豊作・無病息災祈願、竹筒担ぎぐるぐる　指宿で「サンコンメ」

(2020/01/07 22:00)

無病息災などの願いを込め、竹筒を勢いよく回す担ぎ手＝指宿市山川浜児ケ水

指宿市山川の浜児ケ水地区で７日、新春の伝統行事「サンコンメ」があった。地元の若い男性は小銭を詰めた長い竹を担いでぐるぐる回り、豊作や無病息災を願った。数え年１５歳のニセ入り儀式と言い伝えられている。厄払いのため長さ約２メートルの竹筒に小銭を入れ、「五穀豊穣（ほうじょう）」「家内安全」などと書かれた半紙を貼る。竹かさと法被に身を包んだ小中学生や消防団メンバーは、集落内の路地で竹筒を担いで回転。竹が割れるまで何度もたたきつけ、飛び散った小銭を子どもが拾い集めた。