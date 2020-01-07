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大正大噴火、中山尋常高等小の作文まとめ出版　鹿児島市の橋村さん

(2020/01/07 23:00)
「桜島大正大噴火記」を出版した橋村健一さん＝鹿児島市与次郎１丁目
　１９１４（大正３）年１月１２日の桜島大噴火の様子を記した児童生徒の作文が、鹿児島市の中山小学校で保管されている。同市明和３丁目の元教員橋村健一さん（８３）がこれをまとめ、「桜島大正大噴火記～子どもたちが伝えたこと」を出版した。「大災害を子どもの目線で伝える貴重な資料。当時の様子を知り、今後の対応にも生かしてもらえたら」と話す。
　作文は中山尋常高等小学校（現中山小）尋常科２年～高等科２年の１０６人分で、毛筆で書かれている。
　２００部発行。税込み５５０円。半分ほどは同校や県立図書館、市立図書館に寄贈した。購入問い合わせは鹿児島書籍＝099(223)8401
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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