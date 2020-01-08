鹿児島県内金融機関、スマホ決済に力
(2020/01/08 11:00)
国がキャッシュレス化を進める中、鹿児島県内の金融機関がスマートフォン決済への取り組みを強化している。昨年１０月からはポイント還元制度も始まり、脱現金化の流れは加速しそうだ。独自にアプリを開発したり、決済事業者と提携したりして、地方での浸透を図る。
鹿児島銀行が開発したスマートフォン決済アプリ「Ｐａｙどん」＝鹿児島市泉町のよかど鹿児島
鹿児島銀行は「Ｐａｙどん」を自社開発した。地方銀行がシステムから手掛けるのは珍しい。ニーズへの迅速な対応や、観光案内をはじめ地域活性化につながる独自機能を追加するため、自前で取り組んだ。
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