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鹿児島県内金融機関、スマホ決済に力

(2020/01/08 11:00)
鹿児島銀行が開発したスマートフォン決済アプリ「Ｐａｙどん」＝鹿児島市泉町のよかど鹿児島
　国がキャッシュレス化を進める中、鹿児島県内の金融機関がスマートフォン決済への取り組みを強化している。昨年１０月からはポイント還元制度も始まり、脱現金化の流れは加速しそうだ。独自にアプリを開発したり、決済事業者と提携したりして、地方での浸透を図る。
　鹿児島銀行は「Ｐａｙどん」を自社開発した。地方銀行がシステムから手掛けるのは珍しい。ニーズへの迅速な対応や、観光案内をはじめ地域活性化につながる独自機能を追加するため、自前で取り組んだ。
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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