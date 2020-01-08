ＪＡＣ機が滑走路逸脱　奄美空港閉鎖

(2020/01/08 11:17)

８日午前１０時ごろ、奄美空港（奄美市）で、着陸した喜界島発の日本エアコミューター機が滑走路を逸脱し、滑走路脇の草地で停止した。乗客乗員計２１人にけがはなかった。影響で同空港は閉鎖された。同空港周辺では強風が吹いており、あおられたとみられる。