出水駅にツル屏風 米ノ津中３年生制作
(2020/01/08 20:00)
出水市のＪＲ出水駅構内に、同市の米ノ津中学校３年生１０８人が卒業記念に制作した屏風（びょうぶ）が飾られ、乗降客の目を楽しませている。ツルの群れが朝日に向かって飛ぶ姿をダイナミックに表現しており、１月いっぱい展示する予定。
米ノ津中学校３年生が描いたツルの屏風＝ＪＲ出水駅
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