公立小中学校で３学期始業式　

(2020/01/08 22:00)

始業式に参加した児童ら＝鹿児島市の錫山小中学校

鹿児島県内のほとんどの公立学校で８日、３学期の始業式があった。児童生徒らはクラスメートとの再会を喜び、最終学期に向けて決意を新たにした。