TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 教育

公立小中学校で３学期始業式　

(2020/01/08 22:00)
始業式に参加した児童ら＝鹿児島市の錫山小中学校
　鹿児島県内のほとんどの公立学校で８日、３学期の始業式があった。児童生徒らはクラスメートとの再会を喜び、最終学期に向けて決意を新たにした。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ