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Ｐ１参加し初訓練飛行 海自鹿屋基地

(2020/01/08 23:00)
開聞岳の近くを飛行するＰ１哨戒機＝東シナ海上空
　鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地は８日、仕事始めに当たる初訓練飛行を行った。昨年７月に配備が始まった最新鋭のＰ１哨戒機や、救難ヘリコプターなど計６機に搭乗員約４０人が乗り込み、強風が吹く中、次々飛び立った。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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