鹿児島新港に消毒マット 沖縄豚コレラ防止へ
(2020/01/09 22:00)
沖縄県で発生した豚コレラ（ＣＳＦ）のウイルス侵入を防ぐため、鹿児島県は９日、沖縄航路のフェリーが発着する鹿児島市の鹿児島新港に車両と人用の消毒マットを設置した。
豚コレラ侵入を水際で防ごうと沖縄航路発着場近くに設置された消毒用マット（手前）＝鹿児島市城南町の鹿児島新港
- 園児りりしく弓引き 開運招福願う 薩摩川内市新田神社 (01/09 22:30)
- 鹿児島新港に消毒マット 沖縄豚コレラ防止へ (01/09 22:00)
- 集落有志「ごちょう踊り」勇壮に 屋久島町益救神社 (01/09 21:00)
- 奇習「鬼追い」御幣狙い競り合い 曽於市熊野神社 (01/09 20:00)
- 県職員、一年の計は健康にあり？ 鹿児島県庁でセミナー (01/09 15:00)
- 知事選、前職の伊藤氏立候補へ (01/09 14:22)
- 大浦さん、名前が小惑星名に 鹿屋でプラネタリウム解説 (01/09 13:00)
- 桜島、延岡の小ミカン交流始まる (01/09 11:00)
- 学生デザインの公式Ｔシャツ販売 鹿児島マラソン (01/09 09:00)
- 年頭訓練で有事対応力磨く 鹿児島海保 (01/09 06:30)
- 奄美空港の閉鎖解除、９日始発から再開 (01/09 00:20)
- Ｐ１参加し初訓練飛行 海自鹿屋基地 (01/08 23:00)
- お役御免のイノシシ 横断歩道を悠々 薩摩川内市 (01/08 22:30)
- 公立学校で３学期始業式 (01/08 22:00)
- 尚志館高生の洋菓子リニューアル (01/08 21:00)
- 出水駅にツル屏風 米ノ津中３年生制作 (01/08 20:00)
- 「そらのまちほいくえん」にジャパンＳＤＧｓアワード特別賞 鹿児島 (01/08 15:00)
- 観光電車「かごでん」、２月から１年間谷山へ延長 鹿児島 (01/08 13:00)
- ＪＡＣ機が滑走路逸脱 奄美空港閉鎖 (01/08 11:17)
- 鹿児島県内金融機関、スマホ決済に力 (01/08 11:00)
- 港湾合同庁舎、津波避難ビルに 国施設で鹿児島市内初 (01/08 09:00)
- かごしま茶新春初取引会、品質向上を祈願 鹿児島 (01/08 06:30)
- 大正大噴火、中山尋常高等小の作文まとめ出版 鹿児島市の橋村さん (01/07 23:00)
- ２５年前の“自分”と再会 日置・伊作小でタイムカプセル開封 (01/07 22:30)
- 豊作・無病息災祈願、竹筒担ぎぐるぐる 指宿で「サンコンメ」 (01/07 22:00)
- 地元特産酢で歯を白く 福山高校生４人、理科研究発表会で８月全国へ (01/07 21:00)
- 緑や青鮮やか１３９点、フォト農美展開幕 鹿児島市立美術館 (01/07 20:00)
- 官公庁で仕事始め 国体や自然遺産「千載一遇の好機に」 (01/07 15:00)
- 神村が決勝進出 全国高校女子サッカー (01/07 13:00)
- 環境日記コン、３年連続全国ワンツー 鹿児島市の草牟田小・西伊敷小 (01/07 13:00)