鹿児島新港に消毒マット 沖縄豚コレラ防止へ

(2020/01/09 22:00)

豚コレラ侵入を水際で防ごうと沖縄航路発着場近くに設置された消毒用マット（手前）＝鹿児島市城南町の鹿児島新港

沖縄県で発生した豚コレラ（ＣＳＦ）のウイルス侵入を防ぐため、鹿児島県は９日、沖縄航路のフェリーが発着する鹿児島市の鹿児島新港に車両と人用の消毒マットを設置した。