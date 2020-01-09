観測ロケット打ち上げ成功　内之浦

(2020/01/09 23:00)

白煙を上げて上昇する観測ロケット＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日午後５時、観測ロケット「Ｓ３１０－４５号機」を肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。ロケットから切り離した観測用カメラで地球を撮影し、地上にデータを送る実験に成功。搭載したペイロード（荷物）の姿勢制御技術の実証もできた。