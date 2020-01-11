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伊佐出身の絵本作家・栫さん、後輩園児に古里題材の作品贈る

(2020/01/11 22:00)
園児に絵本の読み聞かせをする栫香果さん（右）＝伊佐市の山野保育園
　伊佐市出身の絵本作家、栫香果（かぐみ）さん（３７）＝愛知県蒲郡市＝が８日、卒園した山野保育園（２５人）を訪れ、故郷を題材にした作品を贈った。出版社を昨年設立した記念で、「多くの子どもに絵本の魅力を伝えていきたい」と意気込んでいる。
　８日は読み聞かせもあり、園児たちは、山野小学校や近くの神社など身近な題材に大喜び。仲間の絵本を含め計８冊を手渡した栫さんは「ページをめくり、読み手と子どもがその場を共有できるのが絵本の魅力。自由な発想を育んで、やりたいことを見つけてほしい」と話した。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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