東京・両国で「食の都かごしまフェア」

(2020/01/12 13:00)

「－両国－江戸ＮＯＲＥＮ」で始まった食の都かごしまフェア＝東京・両国

鹿児島の食材を使った料理を期間限定で提供する「食の都かごしまフェア」が１１日、東京・両国国技館近くの「－両国－江戸ＮＯＲＥＮ」などで始まった。都内の飲食店１１店舗が参加し、黒豚のちゃんこ鍋、安納芋のパフェなどが味わえる。２月８日まで。鹿児島の食の魅力を首都圏で発信しようと鹿児島市が企画し、今年で４回目。１２日から大相撲初場所が始まり、相撲ファンの来店が期待できそう。