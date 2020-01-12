東京・両国で「食の都かごしまフェア」
(2020/01/12 13:00)
鹿児島の食材を使った料理を期間限定で提供する「食の都かごしまフェア」が１１日、東京・両国国技館近くの「－両国－江戸ＮＯＲＥＮ」などで始まった。都内の飲食店１１店舗が参加し、黒豚のちゃんこ鍋、安納芋のパフェなどが味わえる。２月８日まで。
「－両国－江戸ＮＯＲＥＮ」で始まった食の都かごしまフェア＝東京・両国
鹿児島の食の魅力を首都圏で発信しようと鹿児島市が企画し、今年で４回目。１２日から大相撲初場所が始まり、相撲ファンの来店が期待できそう。
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