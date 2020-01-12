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最高賞の別府さんら表彰　フォト農美展、１３日まで鹿児島市立美術館

(2020/01/12 06:30)
県知事賞の賞状を受け取る別府和代さん＝鹿児島市立美術館
　第２８回かごしまフォト農美展（鹿児島県農業農村整備情報センター、県、水土里ネット鹿児島、南日本新聞社主催）の表彰式が１１日、鹿児島市立美術館であった。
　最高賞の県知事賞に輝いた別府和代さん（５２）＝鹿屋市＝ら、自由と課題両部門の特選以上２９点の撮影者に、三反園訓知事らが賞状や記念の盾を贈った。
　同展は鹿児島市立美術館で１３日まで。入場無料。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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