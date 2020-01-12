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全国都道府県女子駅伝　鹿児島は５位

(2020/01/12 15:00)
南日本新聞ニュース
　第３８回全国都道府県対抗女子駅伝は１２日、京都市のたけびしスタジアム京都を発着する９区間４２．１９５キロであり、鹿児島は２時間１７分４秒（速報）の５位で、５年ぶりの入賞を果たした。優勝は京都。
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