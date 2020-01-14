県本土で子牛初競り 県外購買者も 薩摩中央家畜市場
(2020/01/14 22:00)
鹿児島県本土で今年初の子牛競り市が１４日、さつま町の薩摩中央家畜市場であった。２０１７年全国和牛能力共進会で鹿児島が団体優勝した効果は続いており、他県からも購買者が訪れた。離島では７日の与論家畜市場（与論町）を皮切りに既に始まっている。
鹿児島県本土で今年最初となる子牛の競り＝さつま町の薩摩中央家畜市場
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