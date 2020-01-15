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きんかん春姫はさみ入れ 出来良好　南さつま市

(2020/01/15 06:30)
「きんかん春姫」の収穫を楽しむ園児＝１４日、南さつま市加世田津貫
　かごしまブランド「きんかん春姫」のはさみ入れ式は１４日、南さつま市加世田津貫の農園であった。２０１９年産は果実の大きさ、着色ともおおむね良好だという。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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