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ショーウインドーで地域産品ＰＲ　鹿児島相信本店

(2020/01/15 13:00)
鹿児島相互信用金庫本店ショーウインドーに設置された地域産品紹介コーナー＝鹿児島市泉町
　鹿児島相互信用金庫は１４日、鹿児島市泉町の本店ビルのショーウインドーに地域産品紹介コーナーを設置した。原則２カ月に１度、県内自治体を取り上げ、地域の取引先や商工会などと協議して特産品を無料で展示。販路拡大を支援する。
（記事全文は１５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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