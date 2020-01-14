新婚の子宝願い「壁うっくじい」　垂水市柊原地区

(2020/01/14 23:00)

新婚家庭を訪ね、垣を打ち壊す子どもたち＝垂水市柊原

新婚家庭の子宝を願う小正月行事「壁うっくじい」が１４日、垂水市柊原地区であった。地元の子ども約２５人は、２組の夫妻らが庭などに作った垣を棒で打ち壊し、子孫繁栄や家庭円満を祈った。