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地面突き子孫繁栄願う　指宿市山川「ダセチッ」

(2020/01/16 13:00)
新婚夫婦の前で元気に地面を突く子どもたち＝指宿市山川利永
　指宿市山川の利永地区で１４日、新婚家庭を回る伝統行事「ダセチッ」があった。児童らが「ダーセンケボボ、ケボボガヅキナッタ…」などと祝い言葉を唱えながら木の棒で地面を突き、子孫繁栄を願った。
（記事全文は１６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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