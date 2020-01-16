県認証の野菜 タイへ輸出 かごしま有機生産組合
(2020/01/16 06:30)
かごしま有機生産組合（鹿児島市）は１５日、ニンジン、ブロッコリーのタイ輸出を始めた。青果物の一部は、タイの衛生基準に適合するという県などの証明書が必要。県農政課によると、県発行の証明書を添付した青果物輸出は初めて。
タイに向け積み込まれるブロッコリーやニンジン＝鹿児島市のかごしま有機生産組合
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