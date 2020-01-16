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ブーゲンビリア３０種 鮮やか　長島・川床

(2020/01/16 22:00)
ハウスを鮮やかに彩るブーゲンビリア＝長島町川床
　長島町川床の「長島ブーゲンビリアの丘」のハウス内で、ブーゲンビリアが咲き誇っている。南国を思わせる色鮮やかなトンネルが続き、来場者の目を楽しませている。
　川床ふれあいの郷「花カフェ長島」に隣接する約１０アールのハウス内には地植えの約１６０本、鉢植え約１００本の計約３０種がずらりと並ぶ。
　入園料は一般４００円、小中高生２００円。午前９時～午後５時。水曜休園。花カフェ長島＝0996(87)1600
（記事全文は１７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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