廃棄ウニ活用 鶴翔高に総務大臣賞
(2020/01/20 20:00)
阿久根市の鶴翔高校の廃棄ウニを使った有機発酵液による循環型農業が、２０１９年度ふるさとづくり大賞で優秀賞（総務大臣表彰）に選ばれた。地元の漁業者や農業者を巻き込み、地域の課題を解決する取り組みとして高く評価された。
事例発表用資料を前にする３年生＝阿久根市の鶴翔高校
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