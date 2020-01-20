滞在型ツアー第１陣 指宿市に到着
(2020/01/20 22:00)
冬の間、温暖な鹿児島の観光を楽しむ長期滞在ツアーの第１陣が１９日、拠点となる指宿市に入った。市や観光協会、県観光連盟、旅行大手の阪急交通社（大阪市）が一体となった取り組みで、４月まで１３回を予定する。
ツアー客を出迎える観光関係者＝指宿市のふれあいプラザなのはな館
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