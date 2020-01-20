TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

高齢者支援の移動販売車運行開始　ＪＡいぶすき

(2020/01/20 23:00)
運行を始めたＪＡいぶすきの移動販売車「スーパーなのはな号」＝指宿市のＡコープかいもん店
　ＪＡいぶすきとＡコープ鹿児島は２０日、移動販売車「スーパーなのはな号」の運行を始めた。買い物が困難な高齢者を支援するため。
　県内ＪＡで１２台目。１トントラックで冷蔵庫を備え、青果、精肉、鮮魚の生鮮品に加え、食品、雑貨など約２００品目を扱う。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ