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鹿児島Ｕ 奄美キャンプ始動

(2020/01/21 13:00)
歓迎を受ける鹿児島Ｕの選手ら＝奄美大島空港
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の奄美キャンプが２０日、奄美市太陽が丘総合運動公園で始動した。奄美キャンプは３年ぶり２度目で、２４日まで行われる。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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