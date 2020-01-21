鹿児島ロケット２号機 燃焼試験開始 内之浦観測所
(2020/01/21 22:00)
鹿児島大学や第一工業大学などでつくる鹿児島ハイブリッドロケット研究会は２１日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で、開発中の小型ロケット「鹿児島ロケット」２号機のエンジン燃焼試験を始めた。想定通り燃料に着火せず、初日は中断した。試験は２３日まで。
燃焼試験の前にエンジンを確認する関係者＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
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