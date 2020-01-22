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1週間で1000件弱 批判や疑問も　鹿児島県新体育館アンケ

(2020/01/22 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県が１５日から実施している新総合体育館整備計画の県民アンケートに、１週間で１０００件近い回答が寄せられた。関心の高さを示す一方、建設候補地を巡って迷走した県への批判や、新たに選定した県庁東側県有地（鹿児島市与次郎２丁目）の賛否を問わない内容について疑問視する意見も少なくない。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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