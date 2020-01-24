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鹿児島城西 初の甲子園へ　センバツ３月１９日開幕

(2020/01/24 15:41)
南日本新聞ニュース
　第９２回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の選考委員会が２４日、大阪市内であり、鹿児島県から鹿児島城西（日置市）が選ばれ、春夏通じて初の甲子園出場が決まった。県勢では２０１６年の鹿児島実以来４年ぶり。日置市内の高校の甲子園出場も初めて。
　鹿児島城西は昨秋の県大会で準優勝。続く九州大会では初の４強入りを果たした。
　組み合わせ抽選会は３月１３日、毎日新聞大阪本社である。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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