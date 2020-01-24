鹿児島城西 初の甲子園へ センバツ３月１９日開幕
(2020/01/24 15:41)
鹿児島城西は昨秋の県大会で準優勝。続く九州大会では初の４強入りを果たした。
組み合わせ抽選会は３月１３日、毎日新聞大阪本社である。
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