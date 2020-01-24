農業試験跡の活用探る谷山有志の会発足 鹿児島県の新体育館誘致へ
(2020/01/24 23:00)
鹿児島市谷山地区の有志２０人が、県の新総合体育館の候補地に挙がった県農業試験場跡地（同市西谷山２丁目）の活用をはじめ、地区のまちづくりを考える会を発足させた。
県農業試験場跡地の活用を議論するメンバー＝鹿児島市の谷山サザンホール
名称は「県農業試験場跡地の活用と鹿児島・谷山の未来を考える会」。メンバーは経営者や市議らで、かごしま市商工会谷山支部長の柿元一則さん（７４）が会長に就いた。当面は農試跡への誘致に取り組む。
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