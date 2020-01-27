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日韓悪化乗り越え、子供大使交流　霧島市と釜山市

(2020/01/27 13:00)
伝統衣装で楽器演奏を披露する韓国の小学生＝霧島市の溝辺小学校
　霧島市と韓国の児童が交流する「日韓親善子供大使友好の翼」事業で、釜山（プサン）市の培英（ペヨン）初等学校の１５人が、１６日から３泊４日の日程で霧島市を訪れた。日韓関係の悪化が各地の交流事業に影を落とす中、双方の関係者が「長年の信頼は揺るがない」と、例年通りの開催を決定。児童たちはホームステイや遊びを通し、親睦と理解を深めた。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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