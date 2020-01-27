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新小学1年生ら900人祝う 鹿児島市

(2020/01/27 06:30)
新１年生へのお祝い演奏を披露する小学生ら＝鹿児島市民文化ホール
　今春小学１年生になる子どもたちを祝う「ご入学おめでとう大会」（南日本新聞社主催、小学館、日本児童教育振興財団協賛）が２６日、鹿児島市民文化ホールであった。子どもと家族ら計約９００人は学校での生活や交通安全について学んだ。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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