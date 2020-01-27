小川監督の長編映画 阿久根で撮影 「海辺の金魚」
(2020/01/27 20:00)
女優で映画監督の小川紗良さん（２３）＝アクネ大使＝が、阿久根市内で初の長編映画「海辺の金魚」を撮影した。現在は作品の編集作業中。今秋以降の映画祭出品や劇場公開を目指しており、「映像を通して阿久根の魅力を広げられたら」と語る。
撮影途中に打ち合わせする小川紗良監督。右は撮影監督の山崎裕さん＝阿久根市大川の霧島神社
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