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冬季国体結団式 選手団が健闘誓う　鹿児島県

(2020/01/28 13:00)
選手代表して決意を述べるスキー競技の川田絃喜選手＝鹿児島県庁
　第７５回国民体育大会冬季大会（スケート２９日～２月２日・青森県、スキー２月１６～１９日・富山県）に出場する鹿児島県選手団の結団式が２７日、鹿児島県庁であった。選手や監督、帯同ドクターら約２０人が出席し健闘を誓った。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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