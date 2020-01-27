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桜島大根コンテスト 大野さん総合Ｖ

(2020/01/27 22:00)
大根の形状などをチェックする審査員ら＝桜島火の島めぐみ館
　世界一桜島大根コンテストが２６日、鹿児島市桜島横山町の道の駅「桜島　火の島めぐみ館」であった。形状や光沢、重さなどを評価する総合部門は大野勤さん（７１）＝桜島白浜町＝が、重量部門は２２．１キロの大根を出品した新福健二さん（６５）＝上谷口町＝がそれぞれ初優勝した。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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