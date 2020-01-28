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春呼ぶ「ささ福かざり」出番待つ　さつま町

(2020/01/28 06:30)
出番を待つ色とりどりの「ささ福かざり」＝さつま町商工会本所
　縁起物の布細工「ささ福かざり」が２月７～１６日、さつま町の宮之城屋地、虎居商店街に展示される。地元の女性たちがつるし飾り約５００点を準備し「町歩きと一足早い春の雰囲気を楽しんで」と呼び掛けている。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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