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鹿児島県内〝春の嵐〟交通大幅乱れ

(2020/01/27 23:00)
工事現場の足場が崩れ通行止めになった二中通り＝鹿児島市
　鹿児島県内は２６日から２７日にかけて、発達した低気圧の影響で台風クラスの強い風が吹き荒れた。建設現場で強風にあおられとみられる足場の崩落があったほか、港では係留中の船舶が転覆するなどの被害が出た。空、陸、海の交通も軒並み大幅に乱れた。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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