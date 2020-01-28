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Ｈ２Ａ　２８日の打ち上げ延期

(2020/01/28 01:25)
南日本新聞ニュース
　三菱重工業は、２８日午前１０時３４分に種子島宇宙センター（南種子町）で予定していた情報収集衛星を搭載するＨ２Ａロケット４１号機の打ち上げを延期する、と同日未明に発表した。機体に窒素ガスを供給する配管から漏洩があることが判明したため。
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