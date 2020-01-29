鹿児島Ｕがプロの技伝授 奄美で教室
(2020/01/29 13:00)
サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２３日、奄美市の太陽が丘総合運動公園でサッカー教室を開いた。小学生ら約４０人が参加し、プロと一緒に汗を流した。
中村健人選手からボールを奪おうと食らいつく子どもたち＝奄美市笠利
新加入の中村健人選手（２２）のほか、和田凌選手（２４）、野嶽寛也選手（１９）の３人とコーチ７人が指導。子どもたちは、ボールを使った追いかけっこやリレー競走など、楽しみながら体をほぐした。３グループに分かれたミニゲームでは、選手からボールを奪おうと必死になって追いかけた。
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