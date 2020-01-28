しだれ梅 陽光に映え 鹿児島市
(2020/01/28 22:00)
鹿児島県内は２８日、嵐をもたらした前線や低気圧が九州の東に抜け、次第に天候は回復し、晴れ間ものぞいた。記録的な暖冬が続く中、街角では梅の花がほころび始めた。
鮮やかな花が甘い香りを漂わせるしだれ梅＝鹿児島市伊敷３丁目
鹿児島市伊敷３丁目の福留正和さん（６８）宅の庭では、しだれ梅が例年より５日ほど早く開花。鮮やかなピンクの花が、甘い香りを漂わせている。
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