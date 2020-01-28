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しだれ梅 陽光に映え　鹿児島市

(2020/01/28 22:00)
鮮やかな花が甘い香りを漂わせるしだれ梅＝鹿児島市伊敷３丁目
　鹿児島県内は２８日、嵐をもたらした前線や低気圧が九州の東に抜け、次第に天候は回復し、晴れ間ものぞいた。記録的な暖冬が続く中、街角では梅の花がほころび始めた。
　鹿児島市伊敷３丁目の福留正和さん（６８）宅の庭では、しだれ梅が例年より５日ほど早く開花。鮮やかなピンクの花が、甘い香りを漂わせている。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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